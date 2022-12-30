Аналітики припускають, що в Китаї від коронавірусу щодня помирають 9 тисяч людей. Офіційні дані значно нижчі

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Kyodo News / Contributor

У Китаї помирають від коронавірусної інфекції, ймовірно, близько 9 тисяч людей на день.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на британську аналітичну компанію Airfinity.

Загальна кількість смертей, за підрахунками організації, з 1 грудня, ймовірно, досягла 100 тисяч, при цьому заразилися 18,6 мільйона людей. Китайська влада водночас повідомляє лише про кілька тисяч випадків заражень на день, а з 7 грудня офіційно повідомлялося всього про 10 випадків смерті від коронавірусної інфекції.

Airfinity припускає, що пік смертності прийдеться на 23 січня й становитиме близько 25 тисяч людей на день, а загальна кількість смертей від грудня на той момент досягне 584 тисяч осіб.