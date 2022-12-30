Лідера гурту Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили в сексуальному насильстві над неповнолітньою

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Gage Skidmore / Flickr

Американського музиканта, лідера гурту Aerosmith Стівена Тайлера звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Позивачка Джулія Голкомб стверджує, що Тайлер вступив з нею у сексуальні стосунки в середині 1970-х, коли їй було 16 років.

Про це повідомляє The Rolling Stone із посиланням на матеріали справи.

Голкомб звинувачує Тайлера в сексуальному насильстві, сексуальних побоях та навмисному спричиненні емоційного стресу. Позов подали відповідно до законодавства Каліфорнії, яке тимчасово скасувало терміни давності за звинуваченнями в сексуальному насильстві в дитинстві.

У позові Джулія Голкомб стверджує, що Тайлер переконав її маму надати опіку над нею, коли їй було 16 років — це дозволило їй жити з ним і вступати в сексуальні стосунки. Вона заявляє, що вони були разом три роки із 1973 року. У Стівена Тайлера є мемуари, у яких він розповідав що «майже взяв наречену-підлітка» і що «її батьки закохалися в мене, підписали папір, щоб я отримав опіку, щоб мене не заарештували, якщо вивезу її зі штату. Я взяв її із собою в тур».