Росіяни за добу втратили в Україні майже 700 військових

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 грудня:

105 250 військових ліквідовано (+690 за добу);

3 026 танків (+8);

6 059 бойових броньованих машин (+12);

2 010 артилерійських систем (+6);

423 реактивних систем залпового вогню;

212 засобів протиповітряної оборони;

283 літаки;

268 гелікоптерів;

1 740 безпілотників (+23);

711 крилатих ракет (+58);

16 кораблів /катерів;

4 683 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+8);

180 одиниць спеціальної техніки (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.