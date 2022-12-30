Росіяни за добу втратили в Україні майже 700 військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 грудня:
- 105 250 військових ліквідовано (+690 за добу);
- 3 026 танків (+8);
- 6 059 бойових броньованих машин (+12);
- 2 010 артилерійських систем (+6);
- 423 реактивних систем залпового вогню;
- 212 засобів протиповітряної оборони;
- 283 літаки;
- 268 гелікоптерів;
- 1 740 безпілотників (+23);
- 711 крилатих ракет (+58);
- 16 кораблів /катерів;
- 4 683 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
- 180 одиниць спеціальної техніки (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.