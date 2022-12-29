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Померла британська модельєр Вівʼєн Вествуд. Їй був 81 рік.

У заяві модного дому Вествуд йдеться, що дизайнерка померла в оточенні своєї родини, у лондонському районі Клепхем.

Вествуд здобула популярність у 1970-х роках, коли ввела в моду стиль панк. Тоді вона керувала бутіком на лондонській Кінгс-роуд разом із менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Потім Вівʼєн створила всесвітньовідомий модний бренд.

«Єдина причина, чому я в моді, — це знищити слово «конформізм», — писала вона в автобіографії.

«Я продовжу з Вівʼєн у своєму серці. Ми працювали до кінця, і вона дала мені масу речей, якими ще можна зайнятися», — цитує BBC чоловіка і творчого партнера Вествуд Андреаса Кронтхалера.