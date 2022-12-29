У Франції відправили під екстрадиційний арешт ексдепутата Костянтина Жеваго

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Ковальчук Віктор / УНІАН

У Франції суд міста Шамбері вирішив відправити під екстрадиційний арешт бізнесмена, колишнього народного депутата, акціонера АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Далі суд почне розглядати питання про екстрадицію Жеваго в Україну. Очікують, що це станеться на початку січня 2023 року. До цього екснардеп перебуватиме під арештом.

У яких справах проходить Жеваго?

ДБР розслідує розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери.

Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 мільйонів з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.