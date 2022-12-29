В «Укренерго» розповіли, що росіяни не змогли ракетним ударом досягти цілей та погасити енергосистему
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що росіяни не змогли своїм ракетним ударом досягти цілей. Вони планували погасити українську енергосистему.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
«Енергосистема у плановому режимі відновлюється. І точно можна сказати, що ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він перед собою ставив, а саме — повністю погасити нашу енергосистему», — заявив Кудрицький.
За його словами, значну частину генерації вже відновили, але є значні пошкодження мережі та електростанцій. Це сталося через те, що росіяни здійснили серію атак.
«Почалося все з дронів-камікадзе, потім ракетна атака, а потім ще одна атака ракетами С-300», — додав він.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, що пережили вже девʼять атак. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводять періодичні відключення електроенергії.
- Компанія «Укренерго» повідомила, що в Україні дещо скоротився дефіцит електроенергії завдяки збільшенню обсягів виробництва на електростанціях.