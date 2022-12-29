Зеленський підписав закони про ввезення генераторів і Starlink без сплати мита та ПДВ

Новини

Президент Володимир Зеленський підписав закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. Вони скасовують мита та ПДВ за ввезення генераторів і Starlink.

Про це йдеться на сторінках законопроєкту на сайті Ради.

Документи передбачають ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ, зокрема для фізичних осіб. Норма діятиме до травня наступного року. Це стосуватиметься і поштових відправлень.

Також українцям дозволили зберігати до 2 тисяч літрів палива без ліцензії. Про великі обсяги треба буде повідомити податкову службу за декларативним принципом.