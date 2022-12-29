Прессекретар Зеленського розповів, скільки зустрічей та дзвінків мав президент від 24 лютого

Новини

Офіс президента / Telegram

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров оприлюднив статистику офіційних заходів, які провів глава держави від 24 лютого 2022 року.

За словами Никифорова, президент 352 рази говорив телефоном із керівниками інших держав чи міжнародних організацій. Перші розмови 24 лютого він провів із Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таїпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем й Емманюелем Макроном. Станом на зараз останньою була розмова з Джорджею Мелоні 27 грудня.

Також Володимир Зеленський 186 разів спілкувався або виступав онлайн. Уперше — 1 березня на сесії Європарламенту, востаннє — 28 грудня разом із генеральним директором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.

Крім того, президент України 110 разів зустрічався з представниками держав, компаній, організацій або мав приватні зустрічі. Перша відбулася 15 березня з прем’єр-міністрами Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петером Фіалою. Остання на сьогодні — 28 грудня з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

У внутрішніх заходах Зеленський брав участь 173 рази та провів 44 засідання Ставки.