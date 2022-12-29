Путін призначив «прокурорів» окупованих територій України

Новини

Президент росії володимир путін призначив прокурорів на окупованих територіях України.

Про це йдеться в його указі.

«Прокурором» окупованої Луганщини призначено гліба михайлова, Донеччини — андрія співака, Запорізької області — кирила осипчука, Херсонської області — андрія петрова. Їх «призначено» на пʼятирічний термін.

Згідно з відкритими даними, михайлов обіймав посаду заступника прокурора Дагестану (рф), співак — «генпрокурора днр», осипчук — першого заступника прокурора Ростовської області (рф), петров — заступника прокурора Кіровської області (рф).