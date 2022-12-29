Щодня ЗСУ відбивають на Бахмутському напрямку до 20 атак — росіяни зосередились на артилерійському вогні
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Біля Бахмуту українські війська щодня стримують до 20 російських атак.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
«Найскладніша ситуація залишається у східній частині країни, де противник намагається вийти на адмінмежу Донецької області. З 23 грудня під час операції Сил оборони сталося 259 бойових зіткнень із противником. Агресор здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ. Навколо Бахмуту захисники України щоденно стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії завзято наступає на позиції наших військ», — сказав він.
За його словами, росіяни зменшили інтенсивність обстрілів на Запорізькому та Херсонському напрямках, але зосередили артилерійські атаки на Бахмутському напрямку.
За інформацією Генштабу, понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Купʼянська до Марʼїнки припадає саме на Бахмутський напрямок.
- Бої на Бахмутському напрямку тривають уже понад шість місяців. Росіяни стягують туди дедалі більше нової сили, але Сили оборони України досі утримують свої позиції. Крім того, ЗСУ протягом тижня просунулися на 2,5 кілометра у напрямку Кремінної Луганської області.