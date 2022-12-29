ЗСУ за добу знищили ще майже 800 російських окупантів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 790 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 104 560 військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 29 грудня.
Втрати російської армії в техніці:
- 3 018 танків (+1 за минулу добу);
- 6 047 бойових броньованих машин (+10);
- 2 004 артилерійські системи (+5);
- 423 реактивні системи залпового вогню (+5);
- 212 засобів ППО (+1);
- 283 літаки (без змін);
- 268 гелікоптерів (+1);
- 1 717 дронів (+10);
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 675 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+15);
- 179 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат російська армія зазнала на Лиманському та Бахмутському напрямках.