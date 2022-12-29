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ЗСУ за добу знищили ще майже 800 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 790 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 104 560 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 29 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат російська армія зазнала на Лиманському та Бахмутському напрямках.