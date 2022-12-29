Росіяни вивели у Чорне море кораблі з 20 «Калібрами»

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Окупанти вивели в Чорне море декілька бойових кораблів, здатних запускати ракети.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Готовність пуску до 20 «Калібрів», — йдеться у повідомленні.