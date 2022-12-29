Росіяни вивели у Чорне море кораблі з 20 «Калібрами»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Окупанти вивели в Чорне море декілька бойових кораблів, здатних запускати ракети.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Готовність пуску до 20 «Калібрів», — йдеться у повідомленні.
- Напередодні повідомлялося, що росія відвела з Чорного моря всі носії крилатих ракет.
- Перед цим Головне управління розвідки повідомляло, що російський оборонно-промисловий комплекс має змогу за місяць виготовити близько 40 нових високоточних ракет. Від початку вторгнення рф виготовила вже сотні таких ракет, в тому числі близько 120 крилатих ракет морського базування «Калібр».