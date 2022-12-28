За рік Tesla втратила $895 млрд капіталізації — акції обвалилися до показників дворічної давнини

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Акції Tesla впали на 11,5% до $109 — це найнижчий показник з серпня 2020 року. Падіння обумовлено побоюваннями інвесторів, що Ілон Маск приділяє надто багато уваги компанії Twitter, а також прогнозами щодо зменшення попиту на електромобілі в Китаї.

Американський Forbes пише, що у грудні цінні папери Tesla подешевшали на 44%, а за рік вони обвалилися на 73%.

Падіння акцій прискорилося після того, як Reuters повідомило про наміри Tesla зупинити конвеєр у Шанхаї до кінця поточного місяця, а також збирати на ньому електромобілі у січні лише протягом 17 днів (це зумовлено святкуванням Нового року).

У листопаді 2021 року ринкова вартість Tesla досягла максимуму в понад $1,2 трлн. Тоді Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки.

Зараз акції Tesla коштують $344,5 млрд. За рік компанія втратила близько $895 млрд капіталізації.