За рік Tesla втратила $895 млрд капіталізації — акції обвалилися до показників дворічної давнини
- Автор:
- Софія Телішевська
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Акції Tesla впали на 11,5% до $109 — це найнижчий показник з серпня 2020 року. Падіння обумовлено побоюваннями інвесторів, що Ілон Маск приділяє надто багато уваги компанії Twitter, а також прогнозами щодо зменшення попиту на електромобілі в Китаї.
Американський Forbes пише, що у грудні цінні папери Tesla подешевшали на 44%, а за рік вони обвалилися на 73%.
Падіння акцій прискорилося після того, як Reuters повідомило про наміри Tesla зупинити конвеєр у Шанхаї до кінця поточного місяця, а також збирати на ньому електромобілі у січні лише протягом 17 днів (це зумовлено святкуванням Нового року).
У листопаді 2021 року ринкова вартість Tesla досягла максимуму в понад $1,2 трлн. Тоді Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки.
Зараз акції Tesla коштують $344,5 млрд. За рік компанія втратила близько $895 млрд капіталізації.
- Наразі найцінніший актив Ілона Маска — це частка в компанії SpaceX вартістю $47 млрд. У Tesla його частка становить близько $40 млрд, а опціони — ще $28 млрд. Наступним найціннішим активом є Twitter, який коштує $20 млрд. Це приблизно удвічі менше за кошти, за які його було придбано.