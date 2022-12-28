У США та Канаді через снігову бурю загинули 65 людей. У Канаді десятки тисяч людей без світла
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Сполучених Штатах Америки та Канаді продовжує зростати кількість жертв зимового шторму та снігової бурі. Наразі кількість загиблих становить 65 людей.
Про це повідомляє NBC News.
Більшість смертей (32) зафіксували в окрузі Ері штату Нью-Йорк, де розташовується найбільш постраждале місто Баффало.
За словами керівника округу, 17 людей, які загинули, знайшли просто неба, троє з них були в автомобілях, а троє прибирали сніг. Ще семеро людей загинули без опалення, а одна людина могла загинути, бо медикам не вдавалося доїхати через погані умови для водіння. У поліції зазначили, що кількість загиблих від хуртовини може зрости.
Мер Баффало Байрон Браун називає зимовий шторм «найгіршим за всі, що їх місто бачило за останні 50 років».
У Канаді десятки тисяч людей залишаються без світла, а аеропорти призупинили роботу, пише CBC News.
- США та Канадою пронісся потужний арктичний шторм, який залишив без світла понад мільйон людей. За прогнозами, у Флориді Різдво було найхолоднішим за останні 30 років.