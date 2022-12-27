МВС назвало кількість обʼєктів критичної інфраструктури, які обстріляли росіяни

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Від початку повномасштабного вторгнення росія обстріляла понад 700 обʼєктів критичної інфраструктури в Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

«Загалом по Україні наразі маємо інформацію про понад 35 тисяч зруйнованих унаслідок російських атакобʼєктів , під час майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів від початку вторгнення вражено 702 обʼєкти критичної інфраструктури — ідеться про газогони, електропідстанції, мости тощо», — сказав він.