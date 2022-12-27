Кабмін ліквідував Фонд соціального страхування

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити діяльність Фонду соціального страхування.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Відтепер Фонд соцстрахування приєднають до Пенсійного фонду України. За словами премʼєра, такий крок дозволить зробити механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним і скоротить зайві витрати.