В Івано-Франківській області на зимові свята скоротять комендантську годину

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В Івано-Франківській області змінять тривалість комендантської години.

Про це повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин.

Рада оборони області вирішила, що з 31 грудня 2022 року до 10 січня 2023-го комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.

Від 11 січня 2023 року комендантську годину знову продовжать — із 23:00 до 05:00 ранку.