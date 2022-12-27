У Японії серйозно захворіла собака, яка стала мемом Doge

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У Японії серйозно захворіла собака породи шиба-іну, що стоїть за знаменитим мемом «Дож».

Про це у Twitter повідомила власниця собаки, вихователька дитячого садочка в Токіо Ацуко Сато.

«Кабосу зараз... Здається, вона не в дуже доброму стані. Я впевнена, що з нею все буде гаразд. Абсолютно гаразд. Я отримую сили з усього світу! Велике спасибі всім!» — написала власниця.

Мем Doge виник з публікації Сато у Facebook у 2010 році. Фотографія собаки з незграбним виразом обличчя супроводжувалася підписом: «Така забава… вау». Як результат зображення стало вірусним, і в мережі почали зʼявлятися десятки мемів.

У 2013 році розробники програмного забезпечення Біллі Маркус і Джексон Палмер створили Dogecoin як криптовалюту. Вони вибрали мем Doge, оскільки він був популярний на той час, і хотіли, щоб валюта була цікавою та доступною для всіх. У червні 2021 року мем Doge із зображенням пса продали на аукціоні за $4 мільйони.