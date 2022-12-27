«Укрзалізниця» повертає «Буковельський експрес». Квитки вже в наявності

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Укрзалізниця» відновлює роботу «Буковельського експресу» — регіонального швидкісного потяга № 809/810 сполученням Львів — Ясіня.

Цей потяг відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 07:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25.

Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Потяг проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

На маршруті курсуватиме комфортабельний регіональний дизель-поїзд ДПКр-3.

Квитки вже доступні для придбання у застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті та на сайті.