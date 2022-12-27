«Укрзалізниця» повертає «Буковельський експрес». Квитки вже в наявності
- Автор:
- Софія Телішевська
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Укрзалізниця» відновлює роботу «Буковельського експресу» — регіонального швидкісного потяга № 809/810 сполученням Львів — Ясіня.
Цей потяг відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 07:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25.
Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.
Потяг проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.
На маршруті курсуватиме комфортабельний регіональний дизель-поїзд ДПКр-3.
Квитки вже доступні для придбання у застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті та на сайті.
- «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.