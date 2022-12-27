Повітряні сили: Після вибухів на аеродромі в Енгельсі росія розосередила свою стратегічну авіацію

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У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що росіяни після вибухів на аеродромі в Енгельсі перебазували свою стратегічну авіацію. Але загроза ракетного удару лишається.

Про це заявив речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що частина літаків досі лишаються в Енгельсі.

«Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром «Енгельс». Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати», — пояснив Ігнат.

При цьому він наголосив, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула, і, можливо, росіяни лише внесли певні корективи у свої плани.