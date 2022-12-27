Американська армія отримає у 2023 році перші окуляри доповненої реальності IVAS для ближнього бою

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IVAS

Армія США у 2023 році отримає перші 10 тисяч комплектів гарнітури доповненої реальності IVAS для допомоги солдатам у ближньому бою. Вони створені на основі окулярів Microsoft HoloLens.

Про це пише Yahoo News.

Перші поставки стануть лише частиною загального пакета вартістю в $22 мільярди, який виведе піхотинців на значно вищий рівень. Головною проблемою для Пентагону є інтеграція цих систем.

IVAS має всі шанси зробити революцію, оскільки перетворює кожного окремого солдата на повноцінну бойову одиницю, яка може виконувати широкий спектр задач під час бою самостійно. У IVAS вбудований тепловізор, 3D-мапи, прямий звʼязок з іншими бійцями та засобами розвідки.

Боєць у гарнітурі може бачити через стіни і броню, підрахувати ворогів та союзників завдяки їх підсвічуванню наче у компʼютерній грі, а також розрахувати точність ураження цілі, наприклад, під час вогню «по-сомалійськи» (безладного вогню з-за укриття).