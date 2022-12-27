В Україні дещо скоротився дефіцит електроенергії — вдалося збільшити обсяги виробництва

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American Public Power Association / Unsplash

В Україні дещо скоротився дефіцит електроенергії завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

Про це компанія «Укренерго» повідомила 27 грудня.

Після аварій включили в мережу блок на одній із теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак. Утім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів у країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання. Це повʼязано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням інфраструктури на деокупованих територіях — відповідно зросла й кількість споживачів, також зростає і обсяг споживання промисловістю.