В Україні дещо скоротився дефіцит електроенергії — вдалося збільшити обсяги виробництва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
American Public Power Association / Unsplash
В Україні дещо скоротився дефіцит електроенергії завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.
Про це компанія «Укренерго» повідомила 27 грудня.
Після аварій включили в мережу блок на одній із теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак. Утім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів у країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання. Це повʼязано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням інфраструктури на деокупованих територіях — відповідно зросла й кількість споживачів, також зростає і обсяг споживання промисловістю.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, вони пережили вже девʼять атак. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводять періодичні відключення електроенергії. Станом на вечір 26 грудня в різних регіонах України без електроенергії залишаються близько 9 мільйонів людей.