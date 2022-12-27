Міністерство посилило контроль за графіками відключень. Енергетики цілодобово лагодять мережу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство енергетики працює над збільшенням генерації та розширенням можливостей для передавання електроенергії.
Про це міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив в ефірі національного телемарафону.
«Ситуація зараз дійсно складна. Час між обстрілами ми використовуємо для двох речей. По-перше, щоб зменшити дефіцит завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії. І це зараз відбувається. По-друге, щоб збільшити можливості передачі електроенергії від генерації до споживача. Особливо з регіонів, де була замкнена потужність», — зазначив Галущенко.
За його словами, ризик обстрілів залишається, особливо у святкові дати, але перспектива збиття ворожих ракет і рівень захисту об’єктів енергетичної інфраструктури досить високі.
«Зараз вся енергетична галузь працює 24/7, і результати її роботи абсолютно наочні. Ми моніторимо ситуацію цілодобово, працюють енергетики, працюють відповідні штаби, і ми бачимо, як поліпшується ситуація в енергосистемі», — підкреслив міністр.
Він також наголосив, що зараз відбуваються нон-стоп перевірки дотримання графіків відключень електроенергії, щоб уникнути зловживань.
«Ключове зараз — щоб усі зрозуміли, що для керівників, які допускають такі порушення, не буде жодних винятків. Усі мають відчути, і це для нас принципово, що держава невпинно слідкує за ситуацією та контролює її. І ми будемо жорстко реагувати на факти порушень, зокрема й публічно. Я вважаю, що під час війни це має вплинути на відчуття відповідальності, яку кожен несе на своєму місці», — підсумував Герман Галущенко.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводять періодичні відключення електроенергії. Станом на вечір 26 грудня в різних регіонах України без електроенергії залишаються близько 9 мільйонів людей.