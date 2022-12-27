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Сили оборони України ліквідували ще 620 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 26 грудня російська армія втратила вбитими ще 620 солдатів. Загалом за 307 днів вторгнення росіяни недорахувалися 103 220 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: