Сили оборони України ліквідували ще 620 російських військових

Новини

Упродовж 26 грудня російська армія втратила вбитими ще 620 солдатів. Загалом за 307 днів вторгнення росіяни недорахувалися 103 220 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

3 016 танків;

6 024 бойові броньовані машини (+6);

1 998 артилерійських систем (+2);

418 одиниць РСЗВ;

212 засобів ППО;

283 літаки;

267 гелікоптерів;

1 707 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

653 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 652 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+5);

179 одиниць спеціальної техніки (+1).