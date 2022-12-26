Зеленський: В Україні без світла залишаються близько 9 мільйонів людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pixabay / Alberto Sanchez
Станом на вечір 26 грудня в різних регіонах України без електроенергії залишаються близько 9 мільйонів людей.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
«Хочу подякувати всім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи й неділі — у Святвечір і Різдво — вдалося дати людям більше енергії», — сказав він.
За словами президента, в енергосистемі зберігається дефіцит, але кількість і тривалість відключень поступово зменшується.
Також Зеленський провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Говорили про підготовку до наступного року.
- В «Укренерго» назвали фейком повідомлення в соціальних мережах про те, що в Україні скасовують відключення світла. Там зазначають, що вони триватимуть доти, доки росіяни битимуть по енергоінфраструктурі.
- Удари росіян по енергетичній інфраструктурі України призводять до погіршення прогнозів падіння ВВП у 2022 році. Вони також сповільнять його відновлення у 2023 році.