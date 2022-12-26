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«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси на захід України та до Кривого Рогу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Facebook / Укрзалізниця

«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.