Росія вчетверте від початку війни змінила командувача західного військового округу

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У збройних силах російської федерації вчетверте від початку повномасштабного вторгнення в Україну змінився командувач західного військового округу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З посади командувача військ західного воєнного округу зняли генерал-полковника Кузовльова. Він пробув на посаді один місяць.

Замість нього західний во зс рф очолив генерал-лейтенант Нікіфоров.

Раніше Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командувача військ східного військового округу. За даними розвідки, на сьогодні він перебуває в командному пункті угруповання військ «захід» у Богучарі Воронезької області.

Формальною причиною звільнення Кузовльова назвали провал підготовки наступу на Лиманському напрямку.

«Але фактично — це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві рф — людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидатуру від групи суровікіна-пригожина», — зазначили в розвідці.

Нікіфоров став четвертим командувачем західного військового округу від початку повномасштабного вторгнення.