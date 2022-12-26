Росія вчетверте від початку війни змінила командувача західного військового округу
- Автор:
- Софія Телішевська
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У збройних силах російської федерації вчетверте від початку повномасштабного вторгнення в Україну змінився командувач західного військового округу.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
З посади командувача військ західного воєнного округу зняли генерал-полковника Кузовльова. Він пробув на посаді один місяць.
Замість нього західний во зс рф очолив генерал-лейтенант Нікіфоров.
Раніше Нікіфоров обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командувача військ східного військового округу. За даними розвідки, на сьогодні він перебуває в командному пункті угруповання військ «захід» у Богучарі Воронезької області.
Формальною причиною звільнення Кузовльова назвали провал підготовки наступу на Лиманському напрямку.
«Але фактично — це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві рф — людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидатуру від групи суровікіна-пригожина», — зазначили в розвідці.
Нікіфоров став четвертим командувачем західного військового округу від початку повномасштабного вторгнення.
- Перед Нікіфоровим були: генерал-полковник Олександр Журавльов — з листопада 2018-го до липня 2022 року, але фактично з квітня 2022 року його відсторонили від виконання обовʼязків; генерал-лейтенант Андрій Сичевой — з липня до серпня 2022 року; генерал-лейтенант Роман Бердніков — з серпня до вересня 2022 року; генерал-полковник Сергій Кузовльов — з листопада до грудня 2022 року.