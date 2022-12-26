Apple заборонила адаптувати iPhone 14 під російські мережі звʼязку
- Автор:
- Анна Холоднова
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Після виходу з російського ринку компанія Apple заборонила адаптувати телефони iPhone 14 під мережі операторів звʼязку в росії.
Про це пише російське видання «Коммерсант».
Російські оператори не змогли домовитися з Apple про підтримку функцій VoLTE та VoWiFi на своїх мережах для iPhone 14. Компанія обмежила ці функції для росіян.
Ці функції покращують якість звʼязку, і на дзвінки через VoLTE у великих містах росії припадає понад 60% голосового трафіку. Також для росіян, які користуються iPhone 14, недоступна високоякісна передача голосу, а роздача інтернету з телефону потребує ручного налаштування.
- 21 грудня про вихід з російського ринку до кінця 2022 року оголосили також компанії звʼязку Nokia та Ericsson. На думку експертів, росіян чекає погіршення звʼязку, адже на Ericsson і Nokia припадає значна частка ринку телекомунікаційного обладнання та близько 50% базових станцій у росії.