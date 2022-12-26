У США та Канаді через снігову бурю загинули 38 людей, але їх може бути більше

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Corinne Titcomb / Unsplash

Через сильні морози і снігову бурю 34 людини загинули у США і ще четверо в Канаді.

Про це повідомляє Associated Press. У 12 штатах США діють попередження про екстремальні погодні умови. Понад мільйон жителів країни залишилися без електрики, а в аеропортах скасували тисячі рейсів.

За даними національної метеорологічної служби США, у деяких районах країни температура опустилася до -45 °С.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хоукул заявила, що у суботу у місті застрягли майже всі пожежні машини. У неділю вона закликала людей не сідати за кермо.

Люди помирають через те, що швидкі не встигають до них добратися, а ще буває, що люди просто замерзають у машині. Через це поліцейські вважають, що загиблих може бути більше.