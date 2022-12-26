«Укренерго»: Дефіцит електроенергії залишається значним, у пʼяти областях — екстрені відключення
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- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
В Україні дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим, аварійні відключення тривають у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві.
Про це компанія «Укренерго» повідомила 26 грудня.
На обʼєктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок девʼяти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання потребує значного часу.
- Удари росіян по енергетичній інфраструктурі України призводять до погіршення прогнозів падіння ВВП у 2022 році. Вони також сповільнять його відновлення у 2023 році.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.