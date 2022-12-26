Пораненому ексголові «Роскосмосу» рогозіну загрожує параліч, якщо не витягти уламок. Але зробити це «теж проблема»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба президента росії
Пораненому колишньому очільнику «Роскосмосу» дмитру рогозіну загрожує параліч, якщо медики не витягнуть з нього уламок. Але зробити це «теж проблема».
Про це пише РБК.
Рогозіна вже доставили до лікарні у Москві, де 26 грудня йому проведуть операцію.
Він розповів, що уламок залишився у шийному відділі хребта, і якщо його не витягти — може бути параліч. Раніше рогозін розповідав, що розмір уламка — 8 х 6 мм.
Після звільнення з «Роскосмосу» рогозін створив та очолив групу військових радників «Царские волки», які зараз працюють на Донбасі та навчають російських окупантів. Раніше російські ЗМІ писали, що кремль планував створити з усіх анексованих територій України окремий російський федеральний округ і призначити саме рогозіна його очільником.
- 21 грудня в окупованому Донецьку під обстріл потрапили дмитро рогозін і так званий премʼєр-міністр «днр» віталій хоценко. Вони святкували день народження рогозіна в ресторані «Шеш-Беш». Двоє людей загинули, зокрема охоронець хоценка. Рогозін отримав легкі поранення голови, спини, сідниць і стегна. Його госпіталізували та прооперують. Хоценко теж отримав поранення спини, але від госпіталізації відмовився. Також контузію отримав так званий мер Горлівки.