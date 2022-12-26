НБУ створив спільну мережу банків, яка працюватиме навіть в умовах блекауту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images
Національний банк України створив спільну банківську мережу Power Banking, яка працюватиме навіть в умовах блекауту.
Про це НБУ оголосив 26 грудня.
Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі мають альтернативні джерела енергії та резервні канали звʼязку.
В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:
- отримання готівки (в банкоматах або в касі);
- платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);
- обмін валют (у разі наявності готівки в касі);
- консультації менеджерів з фінансових питань.
Крім того, у відділеннях мережі запровадили банкоматний національний роумінг. Тобто українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки.
На сьогодні мережа Power Banking обʼєднує всі 14 системно важливих банків та залучає інших учасників банківського ринку. Перелік відділень тут, він буде оновлюватись.