У Японії через сильний снігопад загинули щонайменше 17 людей, ще понад 93 отримали поранення
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- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
У Японії через сильний снігопад загинули 17 людей, щонайменше 93 отримали поранення, сотні будинків залишилися без електрики.
Про це повідомляє ABC News.
Потужні холодні фронти спричинили сильний снігопад у північних регіонах минулого тижня, внаслідок чого сотні автомобілів зупинилися на автомагістралях, затримали служби доставки і стали причиною смертей. За даними Агентства боротьби з пожежами та стихійними лихами, до ранку понеділка, 26 грудня, через сильний снігопад у різдвяні вихідні кількість загиблих досягла 17, а кількість поранених — 93.
Люди помирали від падіння з даху, коли прибирали з нього сніг, або їх придавлював сніг, який летів з даху. Муніципальна влада в постраждалих від снігу регіонах закликала жителів бути обережними під час прибирання снігу і не працювати поодинці.
У багатьох частинах північного сходу Японії випало втричі більше снігу, ніж у середньому за сезон. Сильний снігопад вже зруйнував опору електропередач на північному головному острові Японії, внаслідок чого різдвяним ранком близько 20 тисяч будинків залишилися без електрики. Частково зупинялась і робота залізниці, рух потроху вже відновлюють.
- Арктичний шторм приніс сильні морози і снігопади до США та Канади. Загалом шторм простягнувся на понад дві тисячі кілометрів — від південного американського штату Техас до провінції Квебек у Канаді. У деяких місцях температура повітря падала до -45 °С, а в багатьох штатах США через сніг була фактично нульова видимість. У Штатах загинули щонайменше 38 людей.