Окупанти за добу втратили в Україні приблизно 550 військових

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 26 грудня:

102 600 осіб особового складу ліквідовано (+550 за добу);

3 016 танків (+5);

6 017 бойових броньованих машин (+7);

1 996 артилерійських систем (+5);

418 реактивних систем залпового вогню;

212 засобів протиповітряної оборони;

283 літаки;

267 гелікоптерів;

1 707 безпілотників (+1);

653 крилаті ракети;

16 кораблів /катерів;

4 647 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12);

178 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Купʼянському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.