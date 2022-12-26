Окупанти за добу втратили в Україні приблизно 550 військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 26 грудня:
- 102 600 осіб особового складу ліквідовано (+550 за добу);
- 3 016 танків (+5);
- 6 017 бойових броньованих машин (+7);
- 1 996 артилерійських систем (+5);
- 418 реактивних систем залпового вогню;
- 212 засобів протиповітряної оборони;
- 283 літаки;
- 267 гелікоптерів;
- 1 707 безпілотників (+1);
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4 647 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12);
- 178 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник зазнав на Купʼянському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.