Нацполіція: У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
В Україні в новорічну ніч проти 1 січня комендантську годину не скасують.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Національної поліції Марʼяна Рева.
Вона додала, що правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників і в новорічну ніч також.
«Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас — святковий або несвятковий, є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи», — зазначила Рева.
Вона також нагадала про заборону на використання та продаж будь-якої піротехніки та закликала українців подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати вибухи снарядів.
- 23 червня Київська міська рада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків у столиці, а також рух містом на транспорті без глушників.