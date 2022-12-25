Нацполіція: У новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година

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Reuters / «Бабель»

В Україні в новорічну ніч проти 1 січня комендантську годину не скасують.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Національної поліції Марʼяна Рева.

Вона додала, що правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників і в новорічну ніч також.

«Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас — святковий або несвятковий, є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи», — зазначила Рева.

Вона також нагадала про заборону на використання та продаж будь-якої піротехніки та закликала українців подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати вибухи снарядів.