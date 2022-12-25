У Німеччині екоактивісти намагалися зірвати трансляцію рідзвяного богослужіння

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dpa

У Німеччині в церкві Воскресіння Христового у Штутгарті-Мерінген кліматичні активісти групи «Останнє покоління» намагалися зірвати пряму трансляцію різдвяного богослужіння.

Про це пише Spiegel.

Напередодні Різдва вісім активістів «Останнього покоління» зʼявилися перед церквою, щоб провести акцію під час прямого ефіру.

Однак виявилося, що різдвяне богослужіння зафільмували напередодні, та церква була закритою. Парафіяльна канцелярія викликала поліцію. Правоохоронці виявили двох потенційних порушників порядку, яких згодом відпустили.