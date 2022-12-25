Новини

Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 620 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 24 грудня російська армія втратила вбитими ще 620 солдатів. Загалом за 305 днів вторгнення росіяни недорахувалися 102 050 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: