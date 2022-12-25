Окупанти запровадили на Запоріжжі тижневу «комендантську годину»
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Росіяни продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти запровадили «комендантську годину» на тиждень.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними військових, окупанти ввели «комендантську годину» в період з 28 грудня 2022 року до 4 січня 2023-го.
Працівникам екстрених служб роздали спецперепустки, а іншим місцевим жителям заборонили залишати житло та пересуватися населеним пунктом.
- Сили оборони України упродовж доби 24 грудня відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Марʼїнка Донецької області.