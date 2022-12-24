Євросоюз вже передав Україні понад тисячу генераторів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Країни-члени Євросоюзу вже виділили Україні понад тисячу генераторів. Це відбувається в рамках допомоги Україні в подоланні наслідків російських обстрілів.
Про це повідомив єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.
«Для забезпечення електроенергією будинків і лікарень європейські країни надали понад тисячу електрогенераторів для України», — зазначив він.
Також єврокомісар повідомив, що через механізм цивільного захисту ЄС Україні передали майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 50% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.