Україна отримала від Великої Британії $500 мільйонів позики через Світовий банк

Новини

Giorgio Trovato / Unsplash

Велика Британія надала Україні позику на суму $500 мільйонів через проєкт Світового банку. Гроші підуть на виплату соціальної допомоги родинам із дітьми та на зарплату працівникам державних вишів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Кредитні кошти нададуть на пільгових умовах під гарантії Великої Британії. Термін погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка — 0,25% річних.