МВФ: Наступного року Україні доведеться придбати щонайменше 5 мільярдів кубометрів газу

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Светлицький Сергій / УНІАН

В Міжнародному валютному фонді вважають, що наступного року Україні необхідно буде закупити 5 мільярдів кубометрів газу.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Без імпорту Україна вийде з цього опалювального сезону із запасами 6 мільярдів кубометрів і до наступного опалювального сезону зможе підвищити їх лише до 8,5 мільярда кубометрів. Це призведе до того, що уже на початок 2024 року запаси скоротяться до 6 мільярдів кубометрів.

При цьому з урахуванням імпорту запаси газу на кінець опалювального сезону будуть лише трохи нижчими за 9 мільярдів кубометрів, а до наступного зростуть майже до 14 мільярдів кубометрів, що лише приблизно на 0,5 мільярда менше, ніж на початок цього сезону.

Експерти МВФ припускають, що українським компаніям знадобиться більша підтримка, зокрема через необхідність компенсувати різницю між імпортною вартістю газу та вартістю, за якою його продають населенню.

«Загалом, за оцінками персоналу, у 2023 році може знадобитися до 150 млрд грн ($3,6 млрд) у вигляді додаткової фінансової підтримки «Нафтогазу», Оператору газотранспортної системи і теплокомуненерго», — зазначають експерти МВФ.