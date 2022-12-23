Байден підписав рекордний оборонний бюджет США, $800 мільйонів з якого призначені для України

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Президент США Джо Байден підписав рекордний оборонний бюджет на $1,7 трильйона. Із них $800 мільйонів підуть на допомогу Україні.

Про це пише пресслужба Білого дому.

Гроші з цього оборонного бюджету підуть на фінансування у 2023 році програм Міністерства оборони та військового будівництва, програм національної безпеки Міністерства енергетики та програм розвідки.

Також планується підвищити базову зарплату військовим та інші витрати, пов’язані зі Збройними силами США.

Кошти з цього бюджету також отримуватимуть Держдеп, Департамент внутрішньої безпеки, Морська адміністрація, Берегова охорона США та розвідувальне співтовариство.