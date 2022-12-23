Аварія на космічному кораблі «Союз» може завадити російським космонавтам повернутися на Землю. В рф готують рятувальний план

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NASA

Російське космічне агентство готує рятувальний план, щоб достроково повернути на Землю трьох своїх космонавтів. Через витік охолоджувальної рідини з російського корабля «Союз» вони не можуть не тільки вийти у відкритий космос, але й вирушити додому.

Про це пише Reuters.

За словами представників «Роскосмосу» та NASA, вони продовжують розслідувати аварію на борту російського корабля. Витік тривав кілька годин і спорожнив радіатор охолоджувальної рідини, який використовують для регулювання температури в кабіні «Союзу». Тепер космонавти не зможуть повернутися ним на Землю в березні, як планували раніше.

Минулого тижня керівник російських космічних програм з екіпажем Сергій Крикальов заявив, що витік стався через удар мікрометеорита. Але він і його колеги з NASA додатково розглядають інші причини інциденту, зокрема збій апаратного забезпечення та удар уламком космічного сміття.

Наразі «Роскосмос» може відправити на МКС порожній космічний апарат, щоб врятувати космонавтів. Але точний план повернення російського екіпажу на Землю розроблять тільки тоді, коли визначать точну причину аварії на «Союзі».