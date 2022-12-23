Директор Моссаду: Іран таємно хоче розширити поставки сучасної зброї росії

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Директор ізраїльського Моссаду (розвідка) Давид Барнеа заявив, що Іран прагне розширити постачання сучасної зброї росії для війни проти України та намагається зберегти ці наміри в таємниці.

Про це повідомляють Ynet, DW і «Голос Америки».

«Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці: про поглиблення та нарощування поставок передової зброї до росії, розширення проєкту зі збагачення урану та посилення атак у різні способами на дружні [Ізраїлю] мусульманські країни у регіоні», — сказав Барнеа.

Окремо Барнеа наголосив, що в розпорядженні режиму аятолл ніколи не буде ядерної зброї — Моссад цього не допустить.