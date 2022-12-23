Генсек НАТО: Дії кремля свідчать про плани росії поновити наступ на Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що дії кремля свідчать про плани росії поновити наступ на Україну, а заклики росіян до переговорів — це спроба виграти час на підготовку і перегрупування військ.
Про це йдеться в колонці Столтенберга у Financial Times.
Він нагадав, що росія за останні місяці мобілізувала до лав армії приблизно 200 тисяч осіб, а тактика рф на полі бою свідчить про те, що керівництво військ не рахується зі втратами. Водночас рф намагається закупити зброю та боєприпаси у союзників, зокрема в Ірану.
«Росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати, переозброїти сили та спробувати поновити наступ. Президент України Володимир Зеленський пропонував рф почати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту, але москва різко відкинула цю пропозицію. Це путін почав війну, і він може завершити її хоч сьогодні, забравшись з України. Зараз немає ознак, що він справді хоче миру», — зауважив генсек.
Він додав, що НАТО і союзники мають і надалі підтримувати Україну, оскільки перемога путіна дасть сигнал авторитарним режимам, що вони можуть отримати бажане силою.
- Столтенберг раніше вже казав, що росія планує «довгу війну».
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу. Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ризик наступу окупаційних військ з території білорусі поступово зростає.
- 20 грудня росія почала перекидати ближче до кордону з Україною техніку й особовий склад, що були на білоруських полігонах.