США і Британія офіційно звинуватили КНДР в постачання зброї «ПВК Вагнера». Пхеньян все заперечує

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США і Велика Британія офіційно звинуватили Північну Корею у поставках боєприпасів та «піхотних ракет» найманцям російської «ПВК Вагнера».

Як пише Reuters, представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що «Вагнер» отримав першу поставку від КНДР минулого місяця. За його словами, це не змінить динаміку бойових дій. Також він додав, що за оцінками США в Україні воюють 50 тисяч «вагнерівців», з яких 10 тисяч контрактників і 40 тисяч засуджених, набраних з вʼязниць.

Британія також має відповідну інформацію щодо постачання зброї. На сайті уряду вказано, що КНДР такими діями порушує резолюції Ради безпеки ООН.

Відповідь Північної Кореї

Офіційний Пхеньян звинувачення відкидає. Міністерство закордонних справ назвало їх «безпідставними» і «найабсурднішим відволіканням уваги, яке не варте коментарів чи тлумачень», передає Reuters. Відомство звинуватило США у війні росії проти України та засудило надання летальної зброї ЗСУ.