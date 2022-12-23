ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

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За минулу добу українські військові знищили ще 550 російських військових — 100 950 з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 23 грудня.

Втрати російської армії в техніці: