Сенат схвалив федеральний бюджет США. Він передбачає $45 мільярдів для України та союзників

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The White House / Flickr

Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму $1,7 трильйона. Він передбачає майже $45 мільярдів для допомоги Україні та союзникам Вашингтона.

Про це повідомляє видання The Hill.

Проєкт надає $19,8 мільярда на озброєння та оснащення Збройних сил України та союзників по НАТО та $ 12,9 мільярда на стабілізацію економіки України та покриття дефіциту її бюджету.

У четвер Конгрес проголосував за поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема щодо арешту активів російських олігархів і передачі їх народу України.