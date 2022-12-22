У Німеччині заарештували працівника Федеральної розвідувальної служби. Його підозрюють у шпигунстві на росію
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND) за підозрою у державній зраді. Йому інкримінують шпигунство на користь росії.
Про це повідомили на сайті німецької прокуратури.
Громадянина Німеччини Карстена Л. затримали у Берліні. У помешканні та на місці роботи підозрюваного і ще однієї людини провели обшуки. Співробітника BND підозрюють у тому, що у 2022 році він передав російській спецслужбі інформацію, отриману в ході професійної діяльності. Її зміст є державною таємницею.
Слідчий суддя Федерального суду призначив фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- У червні голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії заявляв, що росія втратила половину своїх можливостей для шпигунства в Європі після того, як вислали понад 400 офіцерів російської розвідки, а кількох таємних агентів, які видавали себе за цивільних, заарештували. А у листопаді голова внутрішньої розвідки Великої Британії Кен Маккаллум заявив, що у 2022 році з країн Європейського Союзу вислали близько 600 російських чиновників, з них понад 400 визнали шпигунами.