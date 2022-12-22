США запровадили санкції проти 10 російських компаній — список

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 російських організацій.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

В оновленому списку обмежень опинилися:

Акціонерне товариство концерн «Морінформсистема-Агат»;

Центральний НДІ конструкційних матеріалів «Прометей»;

Акумуляторна компанія «Рігель»;

Центральний НДІ суднового машинобудування;

Концерн науково-виробниче обʼєднання «Аврора»;

Концерн ЦНДІ «Електроприлад»;

Акціонерне товариство «Обухівське»;

Акціонерне товариство «Морські навігаційні системи»;

Інститут океанології РАН імені Ширшова;

Компанія «Технополь».