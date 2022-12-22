США запровадили санкції проти 10 російських компаній — список
- Автор:
- Анна Холоднова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 російських організацій.
Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.
В оновленому списку обмежень опинилися:
- Акціонерне товариство концерн «Морінформсистема-Агат»;
- Центральний НДІ конструкційних матеріалів «Прометей»;
- Акумуляторна компанія «Рігель»;
- Центральний НДІ суднового машинобудування;
- Концерн науково-виробниче обʼєднання «Аврора»;
- Концерн ЦНДІ «Електроприлад»;
- Акціонерне товариство «Обухівське»;
- Акціонерне товариство «Морські навігаційні системи»;
- Інститут океанології РАН імені Ширшова;
- Компанія «Технополь».
- Також Адміністрація президента США Джо Байдена запровадила обмеження на експорт технологій для російської »ПВК Вагнера».