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США запровадили санкції проти 10 російських компаній — список

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 російських організацій.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

В оновленому списку обмежень опинилися: